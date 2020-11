Teenekas jalgpallitreener Leo Ira saadeti südamlike soovide saatel pensionile

Klubi president Raiko Mutle tunnistas avakõnes, et koosviibimise kokkutõmbamine oli raske, ent vajalik otsus. Ta tõdes, et kui üldse keegi, siis nimelt 46 aastat treenerina tegutsenud Leo Ira väärib oma tehtud töö eest jäädvustamist klubi legendide seinal, millele esimesena asetatakse just tema portree. Nende sõnade saatel andis Mutle Irale üle Bonifatiuse gildi kunstnike loodud sinivalge klaastaiese, mille koopia paigutatakse klubihoone seinale. "Me ei tea, millal sellele legendide seinale jätku tuleb või sinna järgmine inimene asetub," lausus Mutle. "See võib juhtuda alles kümne või kahekümne aasta pärast, ent sina, Leo, oled esimene ja paned aluse veel ühele ajaloolisele traditsioonile."

Õhtu täht Leo Ira ise nentis liigutuspisaratega võideldes, et tema elutöös tuli ette raskemaid ja kergemaid aegu. "Mind on aga selle töö juures hoidnud kõik need poisid, kel tuli silmis põlemas ning sees soov õppida ja areneda. Mina olen saanud neid aidata ja see on mulle andnud energiat," kõneles jalgpallimaestro. "Aitäh kõigile ilusate sõnade eest. Need on mulle küll harjumatud kuulata, sest mina olen teinud oma tööd nii, nagu oskan ja suudan. Ja nii teevad paljud teisedki treenerid."