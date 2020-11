«Mul on enamasti kindlad pered, kelle juures käin, ja tavaliselt hakkavad nad novembri keskpaigas küsima, kas saan minna, aga sel aastal on need kõned kõik juba tehtud,» lausus jõuluvana asemik Kalvi Kants. Ta arutles, et ehk tahetakse kindlust, kas jõuluvana ja meelelahutusmaailm on detsembris ikka alles.