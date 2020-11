Kui Eestis sündivat vaadata, võiks arvata, et terve maa on täis elus kibestunud ja kogu maailmavalu läbi enese suunavaid õnnetuid inimesi. Jah, ühest küljest on see põhjamaalaste puhul vaat et tavaline. Kohe tühi tunne tungib rindu, kui kedagi taga rääkida või sarjata ei saa. Ja kui mõni päev ongi nii ebaõnnestunud, et ei karga kohe ühtegi nõmedat kaasmaalast pähe, siis on vähemalt ilm varrukast võtta.