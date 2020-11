Pole sugugi harv, et kohtu alla antud inimeste tervis ütleb üles. Muidugi kasutatakse haigust sageli ka ettekäändena õigusemõistmisest kõrvalehiilimiseks, kuid süüdistused ja õigusvaidlused nõuavad küllalt närve ja energiat, et ka tegelikku mõju avaldada. Ükskõik, kas oled siis õige või vale. Sestap on üsna imekspandav, et kutsehaiguse tõttu osaliselt töövõime kaotanud Aldona Oja on pärast kuue aasta pikkuse kohtulahingu võitmist veel uue kohtuskäigu ette võtnud, nagu tänases lehes kirjeldame.