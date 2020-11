374-st positiivse proovi andnud inimesest kolm on Viljandimaalt

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 166,4 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust 4,15 protsenti. Jõgeva-, Viljandi-, Võru- ja Põlvamaale lisandunud nakatumiste põhjus on selgitamisel.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 1200 inimese, kellest 200 on haigestunud (haigestunute arv sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks aktiivne kolle, 34 inimesega hooldekodu.