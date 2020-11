Andrus Tiitus, iga on Kaitseliidul väärikas, aga kuidas tema tervisega lood on?

Organisatsioonil on uus juht, kes proovib vaadata, kuidas olemasolevate ressurssidega asju veel paremini teha. Fookus on suurüksuste taktika pealt väikeüksuste taktika peale viidud: et võimalikult palju Kaitseliidu üksusi, kes end ette valmistavad, jääksid kriisi ja sõja korral maakonda. Samuti on tehtud personaliaudit, et vaadata üle meie struktuurid. Sedasi saame ette pildi, kes ja kui palju tahab Kaitseliidus midagi teha.