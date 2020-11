Hoolekandekeskuses hakkas taas kehtima külastuspiirang

"Arvestades COVID-19 nakatumise eskalatsiooni, olen seisukohal, et hooldusosakonna külastused on suure nakkusriski allikaks," ütles Viljandi haigla vaimse tervise ravijuht Katrin Kaarma. "Külastuskeeld kehtib ajutiselt vähemalt 25. novembrini, olukorda hinnatakse pidevalt."

Nagu ka varem on külastus hoolekandekeskuse juhi eriloal erandkorras lubatud, kui see on hoolekandekeskuse kliendile tervisliku seisundi tõttu vajalik. "Külastuse kestuse, toimumise aja ning koha otsustab juhataja koos Viljandi haigla infektsioonikontrolli teenistusega," ütles Katrin Kaarma.