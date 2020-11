Ära jäävad jõulupeod annavad maaturismile ränga hoobi

Tellijale

Maa Elu vestles maal tegutsevate turismi- ja majutusasutuste pidajatega ning need jutuajamised said kurvad. Veel kumab lootus, et inimesed ikka tulevad pühi nende juurde tähistama, selleks tehakse ettevalmistusi ja hoitakse aina suureneva kahjumi kiuste töötajaid palgal. Ent iga päevaga süveneb kartus, et selle asemel, et ise endale leiva lauale teenida saaks, peavad nad riigi toetusele lootma hakkama.

Pärnumaal tegutseva Maria talu perenaine Riina Rand rääkis, et broneeringuid praegu palju pole. Talu külje alla tegutseva Jõuluvana Korstna talu külastamiseks on lastegruppidel tellimused küll tehtud, aga varasemaga võrreldes on grupid väiksemad, sest enam ei olda nõus olema koos teiste sama vanade lastega ehk teise lasteaia lastega.

„Tahetakse olla vaid oma grupiga, aga see tähendab ­talule 50protsendilist täituvust – kui varem olid grupid kuni 50 last, siis nüüd 20. Kui need grupid üldse tulevad,” nentis Rand. „Praegu on küll broneeringud tehtud, aga olukord muutub päevadega ja siis tühistatatakse need.”

Ka mõni üksik jõulupidu on Maria talus kinni pandud ning aastavahetuse üritusele broneeringuid tehtud, aga siingi on seis lahtine – kas üldse tohib üritusi korraldada.