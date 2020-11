Suveniiri- ja käsitööpoed igatsevad kliente

Viljandis Lossi tänaval tegutsev kauplus Ehe ja Ehtne Eesti Käsitöö müüb laias valikus eri paikade käsitööesemeid ja suveniire. Poemüüja Mare Kohv ütles, et nüüd liigub rahvast vähem, kuid siiski on poes käijaid iga päev. «Suvel tuldi ka kaugematest Eesti paikadest. Ma arvan, et sel suvel käis meil sama palju Eesti inimesi kui varem turiste.»

Teine töötaja Tiina Ilmjärv lisas, et nüüd on poe üles leidnud just viljandlane ise. «Kohalikud on juba aru saanud, et üks käsitööpood on kogu aeg lahti. On ka neid, kes tulevad esimest korda, kuigi meil saab kevadel viis aastat.»