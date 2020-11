Juba pikka aega on räägitud, et kuigi meie koolilapsed omandavad tublisti teoreetilisi teadmisi, on igapäevaseks eluks vajalik finantskirjaoskus Eesti inimestel kasin ning ettevõtjaks hakkamise soovi napib. Kutseõppekeskuse näide viitab, et see võib hakata muutuma, kui tahta ja selle nimel tööd teha. Muidugi ei saa juba matemaatiliselt eeldada, et tööandjaid oleks rohkem kui töövõtjaid, kuid mida rohkem inimesi kaalub ühe võimalusena ettevõtja elu, seda tõenäolisem on, et teoks tehakse parimad äriideed.