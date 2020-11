Kontsertetendus viib tütart otsima

Käesolev kontserdihooaeg on kogu maailmas pühendatud Ludwig van Beethoveni 250. sünniaastapäevale. Beethoven seostub meil eelkõige heroilise helikeele ja geniaalsete suurvormidega. Beethovenlikuks peetakse tema muusika kangelaslikku, ülevat laadi, aga tema teostes on ka õrnem lüüriline pool. Üheksa geniaalse sümfoonia, «Missa solemnise», arvukate klaveri- ja viiulisonaatide ning keelpillikvartettide kõrval on suur Viini klassik kirjutanud ka palju väiksemaid ja kergemaid palu. Tol ajal oli sellise muusika järele suur nõudmine: igas endast lugupidavas Viini linnakodaniku kodus oli kas klaver, viiul või mõni muu pill, millel musitseerides õhtuti aega veedeti.