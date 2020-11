Viljandi kutseõppekeskus pälvis Euroopa ettevõtliku kooli tiitli

Junior Achievement Eesti pressiteate vahendusel anti teada, et Euroopa ettevõtlikemate koolide tunnustamise üritusel osalevad 25 riigi parimad õppeasutused. Tiitli pälvivad koolid, kus ettevõtlusõpe hõlmab suuremat hulka õpilasi, kus on selge plaan ettevõtlusõppe rakendamiseks, kool aitab kaasa õpetajate professionaalsele arengule ettevõtlusõppes ning kaasab õppesse praktikuid ärimaailmast.

Eesti ettevõtlusõpet juhtiv Junior Achievement Eesti tegevjuht Kersti Loor selgitas, et iga riik saab esitada kaks kandidaati ja seekord väärisid Eestist tunnustust Värska gümnaasium ja Viljandi kutseõppekeskus.

Viljandi kutseõppekeskus paistab silma ülimalt suure õpilasfirmade arvuga. Viimased neli aastat on kool olnud selles vallas Eestis teisel kohal, olles suurima õpilasfirmade arvuga kutseõppeasutus. Nelja aastaga on seal loodud lausa 69 õpilasfirmat.

"Viljandi kutseõppekeskuses on suurem osa õpetajaid läbinud õpilasfirma programmi koolituse, et õpilased saaksid igas tunnis küsida nõu vastavalt oma vajadustele. Lisaks on edukalt kaasatud mentoriteks kohalikku äriringkonda," rääkis Loor.