Ööpäevaga lisandus 125 positiivset proovi, neist üks Viljandimaale

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim nakatunuid, 95, Harjumaale. Ida-Virumaale tuli juurde kaheksa ning Pärnu-, Rapla- ja Tartumaale kaks nakatunut. Peale Viljandimaa lisandus üks nakatunu Hiiu-, Järva- ja Valgamaale. 12 positiivse proovi andnul polnud rahvastikuregistris elukohta märgitud.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 137,1 ning positiivsete tulemuste osakaal tehtud püroovidest on 6,6 protsenti.

Harjumaa 95 uuest juhtumist 76 on Tallinnas. 13 põhja regionaalosakonna piirkonna juhtumi puhul on nakatumise põhjuseks varasem kontakt haigega. Kolmel juhul toodi haigus sisse Venemaalt, Inglismaalt ja Küproselt. Nelja juhtumi päritolu on teadmata. Ülejäänud juhtumite nakatumise päritolu on täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on rohkem kui 7600 inimest, kellest 1023 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 21 kollet.

Ida-Virumaale ööpäevaga lisandunud positiivsetest tulemustest kolm lisandus Viru vangla koldesse. Kahel juhul nakatuti pereringis, kahel juhul tuttavate kaudu ja ühel juhul koolis.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 10 kollet ning jälgimisel on ligi 3000 inimest, kellest haigestunud on 456.

Tartumaale lisandunud kaks nakatunut on varasemate haigete lähikontaktsed. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks, 34 inimesega hooldekodu kolle ning kokku ligi 900 inimest, kellest 151 on haigestunud.

Hiiumaale lisandunud nakatunu sai viiruse läbi tutvuskonna kontakti. Ühe Pärnumaa juhtumi puhul toodi haigus sisse Molodvast, teise nakatumise asjaolud on veel selgitamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 650 inimese, kellest 98 on haigestunud, ning kolm kollet Hiiumaal, kus esimeses pereürituse koldes on 13 inimest ja teises ürituse koldes seitse ja perekoldes kuus.

Täna hommikul oli haiglas 60 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel oli neist neli. Eile suri Lääne-Tallinna keskhaiglas 58-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 76 koroonaviirusesse nakatunud inimest. Avati kuus uut COVID-19 haigusjuhtumit.