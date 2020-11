Trad.Attack! esines olulise tähendusega paigas

«Arutasime enne, et me polegi vist nii külma ilmaga õues esinenud,» arutles Sandra Vabarna. «Ühel suvel esinesime 30. juunil ja siis oli sooja 12 kraadi. Natukene soojem kui praegu!»

Sandra Vabarna nentis, et täna on tema jaoks väga eriline päev ja koht on samuti eriline. Põlise viljandlasena seostub Vabaduse plats talle sellega, et algkooli päevil käis ta nüüdseks lammutatud parteimajas kunstinäitusi vaatamas.

«Minu kõige esimene ametlik esinemine torupilliga oli siis, kui olin vist 13-14-aastane ja see oli just täpselt selles majas, mida enam ei ole, aga see koht on alles!» rääkis Vabarna. «Loomulikult ühineb minuga ka bändi trummar Tõnu Tubli, kes samuti põlise viljandlasena on käinud siin platsil aastavahetustel kuuse all pidutsemas.»

«Eks me kõik oleme,» möönis Tubli tagasihoidlikult.

«Isegi mina, kes ma pole põline viljandlane, olen käinud!» lisas Jalmar Vabarna. «Minu kui artisti lend sai muide ka just siit alguse, kui me Zetodega andsime siinsamas platsil folgifestivali aegu asetsevas telgis oma esimese plaadiesitluskontserdi. Telk oli puupüsti täis! Nii et ei saa me läbi Viljandita.»