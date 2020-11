Vabaduse platsile kerkib isadepäevapeo lava. Siseüritused jäävad pühapäeval ära

Isadepäeva tähistatakse Viljandis Vabaduse platsil 8. novembril kella 10–15. Päeva jooksul esinevad Trad.Attack! ning Inga Tislar koos kaitseväe orkestriga. Kui esialgu olid planeeritid osad üritused toimuma spordihoones, siis viimastel andmetel jäävad need kõik ära ning kogu tegevus toimub vabas õhus.



"Pidasime silmas praegust olukorda ja võimalikult ohutut läbiviimist," kinnitas nooremleitnant Karl Alfred Baumeister. "Tavaliselt on osa programmist toimunud siseruumides, kui seekord on kõik välialadel, et oleks võimalik tagada inimeste hajutatust. Meil on väljas eraldi meeskonnad, kes juhivad tähelepanu sellele, kui inimesed on liiga tihedalt koos. Võtame praegust olukorda väga tõsiselt."