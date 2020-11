Go Traveli Viljandi reisikonsultant Kaie Müllerson ütles, et vajadusel on olemas varupind neile, kes kindlasti soovivad kohale tulla. Seda saab teha aga ainult varem aega kokku leppides.

Go Traveli partnersuhete juht Age Põder ütles, et sulgemine on tingitud peamiselt sellest, et praeguse viiruseohu ajal on valdav osa kliendisuhtlusest kolinud internetti, inimesed eelistavad suhelda telefoni või e-kirja teel. «Teisalt nõuab praegune aeg väga karmi kokkuhoiupoliitikat, sest võrreldes eelmise aastaga on Go Traveli puhkusereiside käibest järel vaid umbes viis protsenti ning samas olukorras on kogu reisisektor,» selgitas ta.