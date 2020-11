President Kersti Kaljulaid on rõhutanud, et poliitikule on sõna tegu. See tähendab, et kui poliitik ütleb midagi kohatut, ülekohtust, rumalat või ründavat, ei saa seda kõrvale pühkida kui tühja loba. Poliitiku sõna ongi tema tegu.