Erinevalt Tallinna tänavast on Tartu tänaval kõik teistmoodi. Täpsemini Tartu tänava Tallinna ja Lossi tänava vahelisel lõigul. Seal on liiklus aastakümneid voolanud Tallinna tänava poole, nüüd aga hakkab käima vastupidi. Linnajuhid loodavad, et ehk aitab see turistidel jõuda paremini kesklinna ja järve äärde ning elavdab kunagist äritänavat.