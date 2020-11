Sõltumata sellest, mis täpselt tudengeid lastepsühhiaatriale keskendumast hoiab, on selge, et populaarne see eriala pole. Nagu eilses Sakalas kirjutasime, on Eestis riiklik tellimus nelja laste- ja noorte­psühhiaatri järele aastas, tegelikult aga on viimase kahe aasta jooksul selle eriala lõpetanud üks inimene aastas. Ei ole vaja hiromandi võimeid ennustamiseks, et kui niisugune alatäitumus pikalt kestma jääb, pole neli korda väiksema arstide hulgaga võimalik ära teha plaanitud tööd.