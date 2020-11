Marek Tiitsi mänguraport. Tulevik langetas karikasarjast Premium-liiga hõbeda noolija

Koroonauudiseid tuli eile veel teisigi: vaid poolteist tundi enne avavilet jäeti ära Tallinna derbi, sest FCI Levadia meeskonnas langes mängija koroonaviiruse küüsi. Pühapäevane Tuleviku võõrsilmäng Tallinna Kaleviga peaks toimuma plaanikohaselt, ent asjaolud muutuvad tundidega ning sajaprotsendilise kindlusega väita, et too kohtumine teoks saab, pole võimalik. Löögi all on ka Premium-liiga lisaringi mängud.