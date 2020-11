Praegu moodustab pensionisumma põhilise osa esimene sammas. Seda raha ei ole keegi ette kogunud ja seda maksab riik peamiselt sotsiaalmaksust saadavast summast. Esimese samba pensioni igakuine suurus sõltub inimese tööstaažist. Kui see on väiksem kui 15 aastat, saab ta rahvapensioni, mille suurus on praegu 221,63 eurot.