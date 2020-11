Teaduslikud uuringud näitavad nimelt, et metsas jalutamine mõjub tervisele hästi: see vähendab vererõhku, pärsib stressihormoonide teket, tugevdab immuunsust ja tekitab heaolutunde. Praegusel ajal on see eriti ihaldusväärne varandus. Miks siis jätta kasutamata võimalus, mida loodus meile pakub?