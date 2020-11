Ugala etendusel viibinul tuvastati hiljem COVID-viirus

Kõiki saalis viibinuid on teavitatud kas kirja või telefonikõne teel. Teatri esindajad toonitavad, et teatrimaja desinfitseeritakse pidevalt ja senisest tunduvalt suurema sagedusega juba suvest. Viirus jõudis Eestis teatrisse teadaolevalt esimest korda septembri hakul, kui vene draamateatris haigestus septembri algul näitleja. Samuti septembri alguses andis positiivse koroonaviiruse proovi Endla teatri vaataja ja see oli teadaolevalt esimene kinnitatud juhtum publiku seas.

"Kui me vaatame, mis maailmas ümberringi toimub, siis on selge, et see oleks jõudnud varem või hiljem meile ka," nentis Ugala juht Garmen Tabor. Ta lisas, et nakatunu kohta teatril rohkem infot ei ole ning sestap pole teada, kas too oli oma nakkusohtlikkusest teadlik või mitte.

Tabor nentis, et kõik teevad endast sõltuva selleks, et viirus ei leviks, kuid kuni pole vaktsiini, tuleb õppida viirusega koos elama.

"Kui vaatame publikut, siis tundub teater olevat küll praegu enda kultuuriliseks harimiseks kõige turvalisem koht," ütles teatrijuht. Tema sõnul tunneb Ugala üsna suur kollektiiv ennast hästi ja tervena. "Meil on väga hea partner Viljandi haigla. Meil on juba üle kuu aja otseliin, kus töötame koos ning oleme pidevalt kontrollitud ja kontrolli all. Vajaduse korral saab minna ennast kohe testima, nii et võime ennast turvaliselt tunda. Kui keegi ennast haigena tunneb, siis jääb ta loomulikult kohe koju."