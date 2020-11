Head mehed! Meil on teile häid uudiseid: statistikaameti andmetel on viimase kümne aastaga teie oodatav eluiga 3,5 aastat kasvanud. See tähendab, et 2019. aastal sündinud poisid elavad keskmiselt 74,4 aasta vanuseks. Seejuures on oodatav eluiga kasvanud meestel kiiremini kui naistel, kellel see suurenes veidi üle kahe aasta. Ka teadlikkus tervise tähtsusest on meeste seas viimasel ajal jõudsalt paranenud, nagu spetsialistid kinnitavad.