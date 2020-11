Eestisse lisandus 61 positiivset koroonaproovi, Viljandimaale mitte ühtegi

Terviseamet soovitab kõigil nutitelefoni omanikel lähikontaktide tuvastamiseks kasutada HOIA rakendust.

Varasemast erinev on piiriületusele järgnev ning koroonaviirusesse nakatunu lähikontaktse karantiini kestus, mida valitsus lühedas 14-lt kümnele päevale. "Lähikontaktne peab karantiini lühendamiseks tegema mitte varem kui kümnendal päeval koroonaviiruse proovi, mille tulemus peab olema negatiivne," seisab terviseameti pressiteates. "Teadusuuringute järgi tekivad umbes 95 protsendil inimestest haigusnähud 10 päeva jooksul pärast haigega kokkupuudet. Isolatsiooniperioodi on juba lühendanud mitmed Euroopa riigid, nende seas Soome ja Läti."

Rahvastikuregistri andmetel laekus ööpäevaga enim uusi positiivseid proove, 42, Harjumaale. Ida-Virumaale lisandus kuus, Raplamaale neli, Saaremaale kaks ja Tartumaale üks nakatunu. Kuue positiivse proovi tulemuse saanul polnud rahvastikuregistris elukohta märgitud. Tavaliselt on sellisel juhul tegemist välismaalastega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 72,31 ning positiivse tulemusega proove oli kõigist tehtud proovidest 4,5 protsenti.

Harjumaa 42 uuest juhtumist 27 on Tallinnas. Kolme juhtumi puhul on nakatumise põhjuseks varasem kontakt haigega: kahel juhul haigestuti perekonna ringis, ühel juhul töökontakti kaudu. Kahel juhul on haigus sisse toodud Soomest ja Venemaalt. Kolme nakatumise päritolu on teadmata, ülejäänud on täpsustamisel.

1. novembri Harjumaa juhtudest oli 22 juhtumi nakatumise päritolu varasem kontakt haigega: 11 perekonna ringis, neli töökohas, seitsmel juhul oli põhjuseks muu kontakt haigega. Nelja juhtumi puhul oli haigus sisse toodud Hispaaniast, Inglismaalt, Belgiast ja Kreekast. 17 juhtumi nakatumise päritolu on teadmata.

Põhja regionaalosakonna poolt on jälgimisel üle 3700 inimese, kellest 624 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 16 kollet.

Ida-Virumaa uutest juhtumitest kolm on seotud nakatumisega töökohal, ühel juhul saadi viirus koolist ja ühel juhul tuttavalt. Üks haigusjuht toodi sisse Inglismaalt. Ida regiooni tööpiirkonnas on seitse kollet ning piirakonnas on jälgimisel on rohkem kui tuhat inimest, kellest haigestunud on 221.

Tartumaale lisandunud juhtumi asjaolud on selgitamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on ligi 348 inimest, kellest 52 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks aktiivne kolle, milleks on 20 inimesega Jõgevamaa töökoha kolle.

Üks Saaremaale lisandunud nakatumise juhtumi asjaolud on selgitamisel, teine rahvastikuregistri järgi Saaremaale laekunud juhtum on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Harjumaal. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 245 inimest, kellest 55 on haigestunud.

Täna hommikul oli haiglas 47 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel oli neist kaks. Koju ei saadetud ühtegi inimest. Uusi haigusjuhtumeid avati neli.

Haiglates on lõpetatud 550 COVID-19 haigusjuhtumit 536 inimesega.

Eestis on kokku tehtud ligi 265 000 esmast proovi, nendest 5046 ehk 1,9 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonaproovide täpset statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.