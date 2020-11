Ööpäevaga lisandus 80 positiivset proovi, Viljandimaal olukord endine

Rahvastikuregistri andmetel lisandus enim nakatunuid, 46, Harjumaale. Ida-Virumaale tuli juurde kaheksa ning Hiiumaale ja Tartumaale neli nakatunut. Pärnumaale lisandus kaks ning Jõgevamaale, Läänemaale, Lääne-Virumaale, Saaremaale ja Valgamaale üks uus koroonaviiruse juhtum. 11 positiivse proovi tulemuse saanul polnud rahvastikuregistris elukohta märgitud. Tavaliselt on sellisel juhul tegemist välismaalastega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 68,28 ning positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovidest 4,3%.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno sõnul on viimasel ajal tõusnud positiivsete proovide osakaal: kui koguarvestuses on positiivseid tulemusi alla kahe protsendi, siis möödunud ööpäeval oli see näitaja kolm ja pool korda suurem. Lanno sõnul on murettekitav Harjumaa olukord, mille haigusjuhtude osakaal oli möödunud ööpäeval ligi 60 protsenti. Omakorda enam kui kaks kolmandikku Harjumaa juhtumitest asub rahvastikuregistri kohaselt Tallinnas. «Et nakatumiste arv on kasvanud, tuleb väga tõsiselt järgida terviseameti antud juhiseid ning hoida distantsi nii tööl kui avalikus ruumis viibides,» ütles Lanno.

Harjumaa 46 uuest juhtumist 32 on Tallinnas. Kaheksal juhul saadi viirus pereliikmelt ning ühel juhul tuttavalt. Välismaalt toodi viirus sisse kolmel korral: ühel korral Hispaaniast, ühel korral Ühendkuningriigist ja ühel korral Belgiast. Viie juhtumi puhul pole nakkusallikas teada, ülejäänud juhtumite asjaolud on täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 3000 inimese, kellest 595 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 14 kollet.

Ida-Virumaa uutest juhtumitest kolm on seotud nakatumisega töökohal, kahel juhul nakatusid lasteaia töötajad. Ühel juhul saadi viirus koolist, ühel juhul pereliikmelt ja ühel juhul tuttavalt. Üks haigusjuht toodi sisse Rootsist ja üks Poolast.

Lääne-Virumaa uus haigusjuht on seotud nakatumisega töökohal.

Ida regiooni tööpiirkonnas on seitse aktiivset kollet. Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi tuhat inimest, kellest haigestunud on 203.

Üks Tartumaale lisandunud juhtum on sisse toodud Soomest, teise juhtumi asjaolud on selgitamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on ligi 350 inimest, kellest 54 on haigestunud, ning üks aktiivne kolle, milleks on 20 inimesega Jõgevamaa töökoha kolle.

Üks Hiiumaa nakatunu sai haiguse pereliikmelt, teised Hiiumaa juhtumid on selgitamisel. Läänemaa haigestunu sai viiruse pereliikmelt, Pärnumaa juhtumite asjaolud on selgitamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 260 inimest, kellest 55 on haigestunud.

1. novembri hommikul viibis haiglas 43 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel oli kaks patsienti. Koju saadeti üks inimene, uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kolm.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 550 COVID-19 haigusjuhtumit 536 inimesega.