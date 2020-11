Tänased purjus lapsed on peenhäälestus võrreldes nende vanemate põlvkonnaga

«Koolivaheaeg lõppes 14 purjus noorele politsei hoole all.» Nii pealkirjastasin ma artikli, mis võttis kokku politsei läinud nädalavahetuse tööd Viljandimaal. Olen täiesti nõus, et noortele peab rääkima alkoholi tarvitamise ohtudest ja et alla 18-aastane ei tohi alkoholi osta ega tarvitada, aga hukka mõistma ma neid uudises kaudselt nimetatud noori ei tõtta: see oleks lihtsalt silmakirjalik.