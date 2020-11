Rahvamaja avati ägeda peoga

«Võtsid selle suure rolli endale nagu omal ajal Villem Reiman, kui leidis, et ühte sellist hoonet on kogukonnale vaja,» tänas avamisel Hovard Nurmet Viljandi vallavanem Alar Karu.

«Arvan, et see maja saab uue elamise. Siia tuleb raamatukogu ja kui rahvas soovib, ka muuseum,» lisas Karu ja andis rahvamaja lipu üle Kolga-Jaani kultuuritöötajale Annika Jonesile. «On näha, et Kolga-Jaani on oma toimetamistega praegu väga eredalt pildis. Võib isegi öelda, et Kolga-Jaani on viimasel ajal oma kultuuritegevuse poolest uhkem kui Viljandi,» lisas vallavanem.