Vardad klõbisevad. Huvi vanade töövõtete vastu paneb õppima

Et töötuba oli üks osa pikemast Mulgi rahvarõivaste valmistamise kursusest, keskenduti pitsiliste sõrmkinnastegi puhul siinsetele mustritele. «Siinsetele» selles mõttes, et muuseumi jõudnud kindanäidised on pärit kas Tarvastust, Karksist või Hallistest, kuid samasuguseid mustreid kohtab mujalgi. Mustrid levisid kihelkonnapiiridest kaugemale, sest ilus kindapaar paluti naabrilt eeskujuks, et endale samasugused teha, või lisati naabri mustrile midagi omalt poolt, et tulemus oleks veidi erinev ja äratuntav.