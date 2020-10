Kolmapäeva õhtul kell kaheksa sai häirekeskus teate, et Viljandis Kase tänaval on tulekahju. Sellal kui enamik inimesi mugavalt kodus õhtut veetis, tegid päästjad tööd. Lisaks leegitseva elumaja kustutamisele ja sellest võimalike ohvrite otsimisele pidid nad takistama tule levimist kõrvalmajadele. Kulus mitu tundi, enne kui võis nentida, et olukord on kontrolli all.