Teade sellest, et Viljandi gümnaasiumi direktori Ülle Matsini viimane tööpäev on ukse ees, tuli kuidagi ­ootamatult. Alates esmaspäevast on kool juba uue juhtimise all ning kuigi direktori leidmiseks on tarvis konkurss korraldada, pole praegu veel täpselt teada, millal see tuleb. Ilmselt tuleb see õppeaasta lõpus, sest kes ikka uut direktorit keset õppeaastat otsib ja leiab. Seni hoiab gümnaasiumis direktori koha täitjana korra majas ühiskonnaõpetuse õpetaja, linnavolinik ja kohalik sotside juht Juhan-Mart Salumäe.