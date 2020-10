Perearstide põuale häid lahendusi pole, küll on aga samme, mida linnad ja vallad saaksid astuda. Üks neist on arstide meelitamine sellega, millest tihtipeale rääkida ei taheta – raha. Kellel just pole maamajas elamise järele igatsust, seda on keeruline maale elama saada. Tõsi, oleks võimalik näiteks Viljandis elada ja Suure-Jaani tööle sõita. Vastupidi ju sõidetakse. Siiski seab selline korraldus niigi raskele tööle lisatakistusi. Missioonitundega tehakse väga paljusid hädavajalikke töid, aga kaugele üksnes sellele lootma jäädes ei seila. Tõestuseks on juba see, et töötajatest nendele töökohtadele on karjuv nappus.