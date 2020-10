Koroona Viljandimaal. Üks nakatunu töökohast ja kaks sõpruskonnast

Viljandimaal võetud koroonaproovid on olnud suures osas negatiivsed ning nakatunuid on seni olnud vähe.

Viljandimaale on viimase kahe päevaga lisandunud kolm koroonaviirusesse nakatunut. Terviseameti andmetel on üks nakatumine seotud viiruse levikuga töökohas ja kahel juhul on nakkus saadud sõpruskonna koosviibimiselt.