Laupäeval, 31. oktoobril peetakse Viljandi neljas öötantsupidu, aga teistmoodi, kui seni on kombeks olnud.

Üks korraldajaist Ave Alvre ütles, et koroonaviiruse ohu tõttu ei tantsita Viljandi lauluväljakul, vaid paljudes paikades ning sellest saab osa veebikanali YouTube vahendusel. Lood on varem salvestatud ja need seab oma YouTube'i kontole mittetulundusühing Sillad.