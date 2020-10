Eile möödus kaks nädalat sellest, kui Viljandimaa elanikuks registreeritud inimesel avastati koroonaviirus. Loodetavasti õnnestub see periood venitada kolme ja nelja nädala peale ja pikemakski. Aga kaks nädalat on hea saavutus. Kui paar päeva nakatunuid ei ole, ei näita see veel suurt midagi peale selle, et olukord ei ole väga halb. Kui nakatunuid aga pole olnud kaks nädalat ja kauemgi, võib sõna otseses mõttes kergemalt hingata.