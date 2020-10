Võrreldes enamiku teiste Euroopa riikidega on Eesti koroonaviirusega hästi hakkama saanud: inimestele ei ole suve saabumisest saadik liigseid piiranguid seatud, vaid on tegeldud viiruskollete ohjeldamisega ning välismaalt tulijatel silm peal hoitud. On märgata, et need riigid, kes on rangelt nõudnud maski kandmist, ei ole kuigi edukad olnud.