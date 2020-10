Alkohol on osa meie ühiskonnast. Kuni seda tarvitatakse mõistlikult ja sellisel viisil, et see ei kahjusta ei tarvitajat, tema perekonda ega juhuslikke kõrvalseisjaid, olgu siis nõnda. Ka ei tohiks kedagi ahhetama panna asjaolu, et noored tarvitavad alkoholi ning et nad napist elukogemusest johtudes sellega teinekord veidi liialdavad. Heaks seda kiita muidugi ei saa. Noored on noored, nad teevad vigu ja vigadest nad õpivadki. Loodetavasti piisas koolivaheaja viimastel päevadel maakonnas tabatud 14 purjus alaealisele vähelejäämise ehmatusest ja häbist, pohmellist ja (loodetavasti) väga pahastest vanematest, et edaspidi mõistlikumaid valikuid teha.