Magus võit! Viljandi HC tegi Balti liiga liidrile tuule alla

"Patt oleks vist kurta millegi üle sellise võidu järel. Vastasel oli koosseisuprobleeme, aga see pole meie mure. Meie tegime oma asjad õnnestunult ära ja võib öelda, et taktikaliselt oli kindlasti hooaja parim mäng. Vaatasime eilset Kehra-Tenaxi kohtumist ning tundub, et tegime õiged järeldused," kommenteeris Viljandi peatreener Marko Koks. "Saime palju kiirrünnakuid ja seeläbi suhteliselt lihtsaid väravaid. Ja kuigi me ei mänginud karikasarjas Servitigi vastu kehvasti, siis neis kohtumistes ei kestnud me lõpuni. Täna oli vastupidi, suutsime teisel poolajal veel juurdegi panna. Kaitses seisime samuti hästi. Hoida Dobele 21 värava peal on väga hea," hindas Koks.