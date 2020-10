"Täna tegin falafele: kikerherned, küüslauk, petersell, paprika. Baklavas on safraniga siirup, mida meil pannakse palju pidutoitude sisse. Ja kaneeli!" vuristas eesti keeles Khatoon Fardoost külamajja tutvusmisõhtule kogunenud kuulajatele, kebab teisel pool seina asuvas köögis pliidil särisemas. "Safran pidi otse Iraanist tulema, ema saatis. Aga koroonaviirus tuli ja post läks kinni." Ent see ei tähendanud, et baklavad peaks safranita jääma. Ja magustoidule eelnes ka autentne iraanipärane kõhutäis. “Kebab on kodune. Veiselihast.”