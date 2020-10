Kord kuus Suure-Jaanis jumalateenistust pidav preester Roman rääkis, et mõni aasta tagasi kiriku ümber kõndides oli ta ahastusest ohkinud ja mõelnud, kuidas ometi nii armetus seisus pühakoda võiks korda saada, aga kuna ta ehitusasju ei tunne, siis oli ta ainult palvetanud, et see sünniks.