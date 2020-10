Maramaa: Mul on väga hea meel, et te kõik leidsite aega tänasel arutelul osaleda. Mulle tundub, et saame seekord veel õigel hetkel oma arvamust avaldada ja ehk ka kuidagi seda protsessi mõjutada. Erinevalt sellest kurvast juhtumist, kus mingi puuslik pandi rippsilla juurde seisma nii, et meil polnud õrna aimugi.