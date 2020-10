Koalitsioon kutsus eile pidulikult kokku pressikonverentsi ning teatas valitsuskriisi edukast lahendusest: kolmikliit jätkab oma sõnutsi tugevama ja targemana. Vaevalt et Eestis leidub kedagi, keda see tulemus oleks üllatanud, pigem oli tegu ette teada lahendusega. Arusaamatuks jääb ainult see, miks tüli oli vaja nii teravaks ajada ning miks selle lahendamine nii kaua aega võttis.