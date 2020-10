Põhja-Sakala vallavanem Jaanus Rahula ütles, et Elle Tints kirjutas kohe pärast varguse ilmsikstulemist lahkumisavalduse ning uue raamatupidaja leidmiseks kuulutati välja avalik konkurss. Paraku taandas mitu osalejat ennast ning konkurss nurjus. Siis leiti, et pearaamatupidaja tööga tuleks toime raamatupidaja Sirje Ojalo. Tema puhul on plussiks ka asjaolu, et tal kulub sisseelamiseks vähem aega kui väljastpoolt tulijal. Jaanus Rahula märkis, et teda toetab kevadel ametisse asunud võimekas finantsjuht, kes eelmise pearaamatupidaja kelmused avastaski.