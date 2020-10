Kuidas veetorude raha Viljandis kuulsa laulja mälestuseks liikus

Sellest vangerdusest ei pea välja lugema, et nüüd ehitatakse Viljandisse 50 000 euro eest vähem sajuveetrasse, aga kui töö eest maksmiseks läheb, on linnajuhtidel kaks võimalust. Esiteks hoida pöialt, et töö, milleks aasta algul planeeriti 330 000 eurot, maksab tegelikult 280 000 eurot. Kui see lootus ei täitu, siis tuleb hakata raha mõne teise eelarverea pealt otsima.