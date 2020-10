Koroonasse nakatus Eestis ööpäevaga 76 inimest, Viljandimaale nakatuid ei lisandunud

Tervenenud on 3366 inimest. Neist 2497 inimese haigusjuhtum on lõpetatud, 869 inimesel on positiivsest proovist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno sõnul on Eesti inimesed ja tervishoiu sektor teinud viirusega võitlemisel head tööd, kuid samal ajal on viiruse levik mujal riikides sellest hoolimata hoogustumas. „Peame siinkohal vaatama pikemat perspektiivi ja globaalset vaadet. Kuna viiruse levik on Euroopas hoogustumas, ei saa ka meie valvsust kaotada,“ ütles terviseameti peadirektor Üllar Lanno, kelle sõnul tasub reisida vaid vältimatu vajaduse korral. „Iga sissetoodud haigusjuht suudab Eesti pinnal endaga kaasa tuua mitu haigestumist, seega tasub kõigil reisilt naasnutel oma tervist tähelepanelikult jälgida.“ Lisaks peaksid Lanno sõnul tähelepanelikud olema ka need, kes koolivaheaja veetsid Eestis reisides. „Koroonaviiruse võib saada ka kodumaal ringi liikudes.“