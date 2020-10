«Kõigi vanuseklasside – U16, U18 ja U20 tsooniturniirid lõppesid Viljandi spordikooli neidude ülekaaluka võiduga. Ühelegi võistkonnale ei loovutatud ühtki geimi ega ka mitte just kuigi palju punkte,» tunnustas üks treeneritest, Margit Keerutaja tüdrukuid. «Meie võistkondadest said kõik tüdrukud mänguaega, mis on noortele väga hea, sest mängukogemus tõstab kindlasti mängija taset.»