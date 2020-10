Ma arvan, et üldjoontes on tegu halva ideega, sest meie inimestel ei ole kommet omal käel investeerida. Ma ei ole muidugi kindel, aga vähemalt selline mulje on mulle jäänud. Mul küll on teine pensionisammas justkui olemas, aga see on ausalt öeldes ümmargune null ja seal pole midagi.