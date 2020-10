Jakob Rosin: miks ligipääsetavus pole enam vaid puudega inimeste teema?

SATTUSIN HOMMIKUST netitiiru tehes hiljuti ühes veebifoorumis äppide kasutusmugavust analüüsivale pikale arutelule. Jutt käis selle ümber, kui lihtne või keeruline on pimedal inimesel mõnd rakendust kasutada ja kas selleks tuleks enne abitekste lugeda. Mis funktsioon peitub näiteks salapärase nupu taga, mille ikoon on joonistatud ring, selles omakorda ring ja selles kolm punktikest? Järgmise sammuna võtsin huvi pärast ette oma Google’i otsinguajaloo ja taipasin, et ma guugeldan vähemalt korra päevas mõnd funktsiooni, et teada saada, millise menüüpunkti taga see peitub. Tegelikult on see ju jama. Mina guugeldan, sest ma viitsin. Aga ma julgen väita, et keskmine äpikasutaja ei viitsi. Heal juhul vajutab ta kõik nupud läbi ja leiab soovitu või helistab teadjamale sõbrale, lapsele või lapselapsele. Halvemal ja tegelikult rohkem levinud juhul paneb inimene äpi kinni ega ava seda enam kunagi.