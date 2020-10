Ööpäevaga lisandus 44 positiivset proovi, Viljandis ei ühtegi

Rahvastikuregistri andmetel lisandus enim nakatunuid, 27, Harjumaale. Ida-Virumaal tuli juurde 13 haigestunut ning Tartumaal, Pärnumaal ja Võrumaal üks nakatunu. Ühel positiivse proovi andnul polnud rahvastikuregistris elukohta märgitud. Tavaliselt on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 36,72.

Täna hommikul viibis haiglas 29 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel oli neist üks. Koju saadeti kaks inimest. Avati kolm uut COVID-19 haigusjuhtumit. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund, kokku on Eestis surnud 71 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Tervenenud on 3334 inimest. Neist 2478 inimese haigusjuhtum on lõpetatud, 856 inimesel on positiivsest proovist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.