Kolga-Jaani lasteaed saab renoveerimise järel basseini

Nagu kirjutab Viljandi vallavalitsuse pressiesindaja Raivo Lott pressiteates, tuli täna riigi tugiteenuste keskuselt teade, et valla sellekohane taotlus on heaks kiidetud. Kokku on Viljandi valla eelarves lasteaia renoveerimiseks ette nähtud 1 278 600 eurot, millest vald maksab 918 000 eurot. Ülejäänu ehk 361 400 eurot on riigi tugiteenuste keskuselt saadud toetus.